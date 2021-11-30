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Sahte altın üreticilerine operasyon: 6 gözaltı

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Sahte altın üreticilerine operasyon: 6 gözaltı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep, Hatay ve Mersin illerinde sahte altın üretimi yapanlara eş zamanlı operasyon düzenlendi.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep, Hatay ve Mersin illerinde sahte altın üretimi yapanlara eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda sahte altın ele geçirilirken 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep, Hatay ve Mersin illerinde sahte altın üretimi yapanlara eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düşük milyemli altını piyasaya sürmeye çalışan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlar sonucu 51 adet cumhuriyet altını, 14 adet yarım altın, 1 adet reşat altını, 1 adet altın eritme ocağı, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 75 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.

(Ahmet Demir/İHA)

Sahte altın üreticilerine operasyon: 6 gözaltı

Sahte altın üreticilerine operasyon: 6 gözaltı

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