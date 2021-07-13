Son dakika haberi... Sahilde fotoğraf çektirip denize giren liseli Barış, kayboldu (2)
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Son dakika haberi... Sahilde fotoğraf çektirip denize giren liseli Barış, kayboldu (2)

Son dakika haberi... Sahilde fotoğraf çektirip denize giren liseli Barış, kayboldu (2)
Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... 'AKŞAMDAN SABAHA ARIYORUZ, BİR GELİŞME YOK'Antalya'nın Manavgat ilçesinde ablasına kıyıda fotoğraf çektirdikten sonra denize girip kaybolan lise öğrencisi Barış Alagöz'ün babası Mustafa Alagöz, "Denizde de olabilir, karada da olabilir, kesin bir şey söyleyemeyiz.

'AKŞAMDAN SABAHA ARIYORUZ, BİR GELİŞME YOK'

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ablasına kıyıda fotoğraf çektirdikten sonra denize girip kaybolan lise öğrencisi Barış Alagöz'ün babası Mustafa Alagöz, "Denizde de olabilir, karada da olabilir, kesin bir şey söyleyemeyiz. Saat 20.30-21.00 sıralarında olmuş olay. Bize geç vakitte haber verdiler. Biz de akşamdan sabaha arıyoruz, bir gelişme yok. Yüzme bilmiyordu" dedi.Kayıp Barış Alagöz'ü arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Timi (DEGAK) de destek verdi. Barış Alagöz'ün ailesi ve yakınları arama çalışmalarını kıyıdan takip etti. Bölgede dün akşam poyrazın etkili olması nedeniyle Barış Alagöz'ün açığa sürüklenmiş olma ihtimali de göz önünde bulunduruldu. Çalışmalar bu yönde hem su yüzeyinden hem de su altından sürdürülürken, hava kararana kadar aramaların devam edeceği, herhangi bir sonuç elde edilememesi halinde ise çalışmaların, yarın sabah erken saatte yeniden başlayacağı belirtildi.


Son dakika haberi... Sahilde fotoğraf çektirip denize giren liseli Barış, kayboldu (2)
Son dakika haberi... Sahilde fotoğraf çektirip denize giren liseli Barış, kayboldu (2)
Son dakika haberi... Sahilde fotoğraf çektirip denize giren liseli Barış, kayboldu (2)
Son dakika haberi... Sahilde fotoğraf çektirip denize giren liseli Barış, kayboldu (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan

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