Son dakika haberi! Sağlık Müdürü Açıkgöz Çine'deki hastanede incelemede bulundu
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Son dakika haberi! Sağlık Müdürü Açıkgöz Çine'deki hastanede incelemede bulundu

27.12.2020 09:18 | Son Güncelleme: 27.12.2020 09:22
Son dakika haberi! Sağlık Müdürü Açıkgöz Çine'deki hastanede incelemede bulundu

Son dakika gündem haberi... Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Çine Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında yöneticilerden bilgi aldı.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Çine Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında yöneticilerden bilgi aldı.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz Çine Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Açıkgöz, Hastane Başhekimi Uz. Dr. Hüseyin Zafer Alkaya'dan hastanede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette yeni hizmete giren 7 yataklı yeni yoğun bakım servisinde incelemelerde bulunan Açıkgöz tıbbi cihaz desteğinde bulunan hayırsever vatandaşlara teşekkür plaketi takdim etti. İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, "Pandemiyle mücadele ettiğimiz bu süreçte hayırsever vatandaşlarımızın desteğini yanımızda hissetmenin sağlık camiası daha da güçleniyor. Hayırseverlerimize hastanelerimize göstermiş oldukları destek ve hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Son dakika haberi! Sağlık Müdürü Açıkgöz Çine'deki hastanede incelemede bulundu
Son dakika haberi! Sağlık Müdürü Açıkgöz Çine'deki hastanede incelemede bulundu
Son dakika haberi! Sağlık Müdürü Açıkgöz Çine'deki hastanede incelemede bulundu
Son dakika haberi! Sağlık Müdürü Açıkgöz Çine'deki hastanede incelemede bulundu
Son dakika haberi! Sağlık Müdürü Açıkgöz Çine'deki hastanede incelemede bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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