Son dakika haberi... Sağlık görevlisi şelaleden düşen kişinin arkadaşı olduğunu görünce şok yaşadı: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Sağlık görevlisi şelaleden düşen kişinin arkadaşı olduğunu görünce şok yaşadı: 1 ölü

Son dakika haberi... Sağlık görevlisi şelaleden düşen kişinin arkadaşı olduğunu görünce şok yaşadı: 1 ölü
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre BURSA'nın İnegöl ilçesi kırsal Cerrah Mahallesi'ndeki şelalenin kenarında arkadaşıyla alkol alırken dengesini kaybedip 8 metre yükseklikten düşen İsmail Demiralay (39), ağır yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesi kırsal Cerrah Mahallesi'ndeki şelalenin kenarında arkadaşıyla alkol alırken dengesini kaybedip 8 metre yükseklikten düşen İsmail Demiralay (39), ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekibindeki görevli Hakan G., yaralının arkadaşı olduğunu görünce büyük şok ve üzüntü yaşadı. Kalp masajı yapılarak hastaneye kaldırılan Demiralay, kurtarılamadı.

Olay saat 22.00 sıralarında İnegöl ilçesi, kırsal Cerrah Mahallesi'ndeki şelalede meydana geldi. Şelalenin başında arkadaşı Nadi Pamuk (65) ile alkol alan İsmail Demiralay, bir süre sonra ayağa kalktığı anda dengesini kaybederek, şelale üzerinden düştü. Yaklaşık 8 metre yükseklikten dereye düşen adam Demiralay, gözden kayboldu. AArkadaşının düştüğünü gören Pamuk, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Kısa sürede jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. 

SAĞLIK GÖREVLİSİ YARALININ ARKADAŞI OLDUĞUNU GÖRÜNCE ŞOK YAŞADIİtfaiye ekiplerinin dere içerisinde yaptığı arama çalışmaları sonucu bulunan Demiralay, oluşturulan insan zinciri ile dere yatağından çıkarıldı. 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık çalışanı Hakan G., duruma ağır olan yaralının arkadaşı olduğunu fark edince büyük şok ve üzüntü yaşadı. Talihsiz adam, kalp masajı yapılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Demiralay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haberi... Sağlık görevlisi şelaleden düşen kişinin arkadaşı olduğunu görünce şok yaşadı: 1 ölü
Son dakika haberi... Sağlık görevlisi şelaleden düşen kişinin arkadaşı olduğunu görünce şok yaşadı: 1 ölü
Son dakika haberi... Sağlık görevlisi şelaleden düşen kişinin arkadaşı olduğunu görünce şok yaşadı: 1 ölü
Son dakika haberi... Sağlık görevlisi şelaleden düşen kişinin arkadaşı olduğunu görünce şok yaşadı: 1 ölü
Son dakika haberi... Sağlık görevlisi şelaleden düşen kişinin arkadaşı olduğunu görünce şok yaşadı: 1 ölü
Son dakika haberi... Sağlık görevlisi şelaleden düşen kişinin arkadaşı olduğunu görünce şok yaşadı: 1 ölü
Son dakika haberi... Sağlık görevlisi şelaleden düşen kişinin arkadaşı olduğunu görünce şok yaşadı: 1 ölü
Son dakika haberi... Sağlık görevlisi şelaleden düşen kişinin arkadaşı olduğunu görünce şok yaşadı: 1 ölü
Son dakika haberi... Sağlık görevlisi şelaleden düşen kişinin arkadaşı olduğunu görünce şok yaşadı: 1 ölü
Son dakika haberi... Sağlık görevlisi şelaleden düşen kişinin arkadaşı olduğunu görünce şok yaşadı: 1 ölü
Son dakika haberi... Sağlık görevlisi şelaleden düşen kişinin arkadaşı olduğunu görünce şok yaşadı: 1 ölü
Son dakika haberi... Sağlık görevlisi şelaleden düşen kişinin arkadaşı olduğunu görünce şok yaşadı: 1 ölü
Son dakika haberi... Sağlık görevlisi şelaleden düşen kişinin arkadaşı olduğunu görünce şok yaşadı: 1 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz

Son dakika... Kabil'de havaalanı bölgesinde patlama meydana geldi
Son dakika... Kabil'de havaalanı bölgesinde patlama meydana geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Vladimir Putin Sultan Alparslan Jens Stoltenberg Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Metin Çekmez Merve Boluğur Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Arda Turan Burak Elmas Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi... Sağlık görevlisi şelaleden düşen kişinin arkadaşı olduğunu görünce şok yaşadı: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 00:47:24. #1.15#

title