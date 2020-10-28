Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca: "Önümüzdeki hafta, muhtemelen Kasım ayının ilk haftası 12 bin sağlık çalışanımızı alım ilanına çıkacağımızı müjdelemek istiyorum."
28.10.2020 20:43 | Son Güncelleme: 28.10.2020 20:46
Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Koca: "Önümüzdeki hafta, muhtemelen Kasım ayının ilk haftası 12 bin sağlık çalışanımızı alım ilanına çıkacağımızı müjdelemek istiyorum.
Sağlık Bakanı Koca: "Önümüzdeki hafta, muhtemelen Kasım ayının ilk haftası 12 bin sağlık çalışanımızı alım ilanına çıkacağımızı müjdelemek istiyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur