Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca: "Önümüzdeki hafta, muhtemelen Kasım ayının ilk haftası 12 bin sağlık çalışanımızı alım ilanına çıkacağımızı müjdelemek istiyorum."
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca: "Önümüzdeki hafta, muhtemelen Kasım ayının ilk haftası 12 bin sağlık çalışanımızı alım ilanına çıkacağımızı müjdelemek istiyorum."

28.10.2020 20:43 | Son Güncelleme: 28.10.2020 20:46
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca:

Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Koca: "Önümüzdeki hafta, muhtemelen Kasım ayının ilk haftası 12 bin sağlık çalışanımızı alım ilanına çıkacağımızı müjdelemek istiyorum.

Sağlık Bakanı Koca: "Önümüzdeki hafta, muhtemelen Kasım ayının ilk haftası 12 bin sağlık çalışanımızı alım ilanına çıkacağımızı müjdelemek istiyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur

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