Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca: "(İstanbul'da Kovid-19 vakaları) Geçen hafta içinde son bir ayın ortalamasına göre 28 ilçede artış yüzde 50'nin üzerindedir"
26.10.2020 17:43 | Son Güncelleme: 26.10.2020 17:46
Bir son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Koca: "(İstanbul'da Kovid-19 vakaları) Geçen hafta içinde son bir ayın ortalamasına göre 28 ilçede artış yüzde 50'nin üzerindedir"
Sağlık Bakanı Koca: "(İstanbul'da Kovid-19 vakaları) Geçen hafta içinde son bir ayın ortalamasına göre 28 ilçede artış yüzde 50'nin üzerindedir"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan