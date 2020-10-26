Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca: "(İstanbul'da Kovid-19 vakaları) Geçen hafta içinde son bir ayın ortalamasına göre 28 ilçede artış yüzde 50'nin üzerindedir"
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Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca: "(İstanbul'da Kovid-19 vakaları) Geçen hafta içinde son bir ayın ortalamasına göre 28 ilçede artış yüzde 50'nin üzerindedir"

26.10.2020 17:43 | Son Güncelleme: 26.10.2020 17:46
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca:

Bir son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Koca: "(İstanbul'da Kovid-19 vakaları) Geçen hafta içinde son bir ayın ortalamasına göre 28 ilçede artış yüzde 50'nin üzerindedir"

Sağlık Bakanı Koca: "(İstanbul'da Kovid-19 vakaları) Geçen hafta içinde son bir ayın ortalamasına göre 28 ilçede artış yüzde 50'nin üzerindedir"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan

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