Rusya'da 500 drone ile görsel şölen
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Rusya'da 500 drone ile görsel şölen

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rusya'da Kozmonotlar Günü nedeniyle Veliky Novgorod şehrinde 500 drone ile gökyüzünde kareografik gösteri düzenlendi.

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Rusya'da Kozmonotlar Günü nedeniyle Veliky Novgorod şehrinde 500 drone ile gökyüzünde kareografik gösteri düzenlendi. Drone şovu, göz kamaştırıcı görüntüler ortaya çıkardı.

Rusya'da 12 Nisan1961'de Yuri Gagarin'in uzay uçuşunun 60'ıncı yıl dönümü olarak kutlanan  Kozmonotlar Günü çerçevesinde gökyüzünde kareografik gösteri düzenlendi. Veliky Novgorod şehrinde düzenlenen Gösteride 500 drone kullanıldı. Gökyüzünde sürü halinde hareket eden drone'ların şovu izleyenlerden tam not aldı. 500 drone ile "roket temalı ışık gösterisi" görsel şölen sunuldu. Kareografik gösteri ziyaretçilerden tam not aldı. 


Rusya'da 500 drone ile görsel şölen
Rusya'da 500 drone ile görsel şölen
Rusya'da 500 drone ile görsel şölen
Rusya'da 500 drone ile görsel şölen

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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