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Son dakika haberi | Restorana açılan ateşte yaralanan işletmeci kurtarılamadı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Restorana açılan ateşte yaralanan işletmeci kurtarılamadı

Son dakika gelişmesine göre ANKARA'da Erkan Tunçbilek'in (40), eşi F.T.'nin çalıştığı restorana pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralanan 3 kişiden işletmeci Mevlüt Ali Arslan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ANKARA'da Erkan Tunçbilek'in (40), eşi F.T.'nin çalıştığı restorana pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralanan 3 kişiden işletmeci Mevlüt Ali Arslan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Erkan Tunçbilek, eşi F.T.'nin Sincan ilçesinde çalıştığı restorana 16 Eylül'de pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği restoran sahipleri Mevlüt Ali ve Ahmet Arslan kardeşler ile çalışanlardan Özgür Akkaya yaralandı. Erkan Tunçbilek, olay sonrası polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen Tunçbilek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayda ağır yaralanan 2 kardeşten Mevlüt Ali Arslan, bugün sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası Arslan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Cimşit Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Son dakika haberi | Restorana açılan ateşte yaralanan işletmeci kurtarılamadı

Son dakika haberi | Restorana açılan ateşte yaralanan işletmeci kurtarılamadı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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