Son dakika haberi! Prens Philip son yolculuğuna uğurlanıyor (1)

Son dakika haberi: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in cenaze töreni, ülkede devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle 17 Nisan'da halka kapalı gerçekleştirilecek.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in cenaze töreni, ülkede devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle 17 Nisan'da halka kapalı gerçekleştirilecek. Cenaze dolayısıyla törenin gerçekleştirileceği Windsor kalesi önünde güvenlik önlemleri dikkat çekerken, sevenlerinin kale etrafında toplanmaya başladığı görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar