Son dakika haberi... Polisten, sokağa çıkamayan genç kıza doğum günü sürprizi

Son dakika gündem haberine göre ADANA'da polis ekipleri, babaannesiyle birlikte yaşayan ve kısıtlama nedeniyle sokağa çıkamayan Senanur Solmaz'a 18'inci yaş günü dolayısıyla sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.