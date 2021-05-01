Son dakika haberi... Polisten, sokağa çıkamayan genç kıza doğum günü sürprizi
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Son dakika haberi... Polisten, sokağa çıkamayan genç kıza doğum günü sürprizi

Son dakika haberi... Polisten, sokağa çıkamayan genç kıza doğum günü sürprizi
Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre ADANA'da polis ekipleri, babaannesiyle birlikte yaşayan ve kısıtlama nedeniyle sokağa çıkamayan Senanur Solmaz'a 18'inci yaş günü dolayısıyla sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

ADANA'da polis ekipleri, babaannesiyle birlikte yaşayan ve kısıtlama nedeniyle sokağa çıkamayan Senanur Solmaz'a 18'inci yaş günü dolayısıyla sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde küçük yaşta annesi ve babası ayrılan, babaannesiyle birlikte yaşayan Senanur Solmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, kısıtlama nedeniyle 18'inci yaş gününü kutlayamadığını söyledi. İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptırdıkları pastayla Senanur'un evine gitti. Polisleri kapıda görünce büyük mutluluk yaşayan Senanur, pastasının mumlarını üfleyerek doğum gününü kutladı. Senanur Solmaz, talebine duyarsız kalmayan polis ekiplerine teşekkür etti.


Son dakika haberi... Polisten, sokağa çıkamayan genç kıza doğum günü sürprizi
Son dakika haberi... Polisten, sokağa çıkamayan genç kıza doğum günü sürprizi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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