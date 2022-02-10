Son dakika haberi: Polisten kaçarken kaza yaptı: Sürücü kaçtı otomobilde uyuşturucu madde bulundu - Haberler
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Son dakika haberi: Polisten kaçarken kaza yaptı: Sürücü kaçtı otomobilde uyuşturucu madde bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Polisten kaçarken kaza yaptı: Sürücü kaçtı otomobilde uyuşturucu madde bulundu

Son dakika haberlerine göre SAMSUN (İHA) – Samsun'da polisten kaçarken kaza yapan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi.

SAMSUN (İHA) - SAMSUN (İHA) – Samsun'da polisten kaçarken kaza yapan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi. Sürücü kaza sonrası kaçarken otomobilde bulunan arkadaşı gözaltına alındı.

Tekkeköy ilçesinde sabah saatlerinde polisin şüpheli bulduğu bir otomobilin aranmasına başlandı. Saat 13.00 sıralarında 34 KU 1269 plakalı otomobil bu kez İlkadım ilçesindeki polis ekiplerince görüldü. Otomobil dur ihtarına uymayınca kovalamaca başladı. Takip yaklaşık 5 kilometre sürdü.

Sürücü Y.G. ve arkadaşı K.B.A.'nın içinde bulunduğu otomobil İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Alsancak Sokak üzerinde polisten kaçmaya çalışırken kaza yaptı. Otomobilin bir evin duvarına çarptığı kazada elektrik dağıtım şirketine ait pano da zarar gördü. Sürücü Y.G. kaza sonrası plakasız başka bir araca binerek olay yerinden kaçtı.

Narkotik ekiplerince otomobilde yapılan aramada hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı, 4 adet sentetik ecza hap, bir miktar metamfetamin ve 1 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. Otomobilde bulunan K.B.A. gözaltına alındı. Polis kaçan sürücü Y.G.'yi yakalama çalışması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Son dakika haberi: Polisten kaçarken kaza yaptı: Sürücü kaçtı otomobilde uyuşturucu madde bulundu

Son dakika haberi: Polisten kaçarken kaza yaptı: Sürücü kaçtı otomobilde uyuşturucu madde bulundu

Son dakika haberi: Polisten kaçarken kaza yaptı: Sürücü kaçtı otomobilde uyuşturucu madde bulundu

Son dakika haberi: Polisten kaçarken kaza yaptı: Sürücü kaçtı otomobilde uyuşturucu madde bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu, Otomobil, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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