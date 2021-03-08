Polisten kaçan hırsızlık şüphelisi, tarlada yakalandı
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Polisten kaçan hırsızlık şüphelisi, tarlada yakalandı

08.03.2021 08:42 | Son Güncelleme: 08.03.2021 08:49

Bursa'da çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı bulunan ve çaldığı otomobil ile polis ekiplerinden kaçan şüpheli, tarlaların içerisinde saklanırken yakalandı.

Bursa'da çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı bulunan ve çaldığı otomobil ile polis ekiplerinden kaçan şüpheli, tarlaların içerisinde saklanırken yakalandı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre devriye gezen Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobile dur ihtarında bulundu. Ekiplerin dur ihtarına uymayan araç, ara sokaklarda kaçmaya başladı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından aracı terk eden şüpheli, tarlaların arasına kaçtı. Tarlaların çevresini ablukaya alan ekipler, şüpheli Adem K.(29)'yı saklanırken yakaladı. Otomobilin ise çalıntı olduğu belirtilirken, Adem K.'nın çok sayıda suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin başarılı takibi sonucu yakalanan Adem K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Polisten kaçan hırsızlık şüphelisi, tarlada yakalandı
Polisten kaçan hırsızlık şüphelisi, tarlada yakalandı
Polisten kaçan hırsızlık şüphelisi, tarlada yakalandı
Polisten kaçan hırsızlık şüphelisi, tarlada yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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