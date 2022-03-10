Polislerin şehit edildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polislerin şehit edildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Polislerin şehit edildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Şanlıurfa'da 2 polisin şehit edilmesiyle sonuçlanan olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

ŞANLIURFA (İHA) - Polislerin şehit edildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 2 polisin şehit edilmesiyle sonuçlanan olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bir halk otobüsünün kamerasına yansıyan görüntülerde polis ekiplerinin zanlıyı araçla kovalayarak yakalamaya çalıştığı gözlendi.

Şanlıurfa'da dün 2 polis silah kaçakçılığı şüphesiyle takip ettikleri şahıs tarafından silahla ateş açılarak şehit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile Polis Memuru Cemal Bozkurt'un şehit edildiği olayla ilgili yeni güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Bir halk otobüsünün kamerasına yansıyan görüntülerde polis ekiplerinin otomobille kaçan zanlıyı kovaladıkları, zaman zaman durdurmaya çalıştıkları gözlendi.

Polislerin şehit edildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı

Polislerin şehit edildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı

Polislerin şehit edildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı

Polislerin şehit edildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa, Polis, Şehit, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title