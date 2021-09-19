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Son dakika haberi... Polisler şehit Ahmet Oruç'un kızının doğum gününü kutladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Son dakika haberi... Polisler şehit Ahmet Oruç'un kızının doğum gününü kutladı

Son dakika haberleri: 15 Temmuz darbe girişiminde ikizi Mehmet ile birlikte Ankara'da şehit olan polis memuru Ahmet Oruç'un kızı Hifa Oruç'un doğum gününü meslektaşları kutladı.

15 Temmuz darbe girişiminde ikizi Mehmet ile birlikte Ankara'da şehit olan polis memuru Ahmet Oruç'un kızı Hifa Oruç'un doğum gününü meslektaşları kutladı.

Adana Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli iken geçici görevle gittikleri Ankara'da ikiz kardeşi Mehmet ile birlikte Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 yılındaki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'nda şehit düşen Ahmet Oruç'un o dönemde 7 aylık hamile olan eşi Emine Oruç'un eşi şehit olduktan sonra dünyaya getirdiği Hifa 5 yaşına girdi. Minik Hifa'nın doğum gününü Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polisler kutladı. Polisler, şehit kızını yalnız bırakmayarak ona hediyeler alıp, doğum günü pastasını birlikte kesti. - ADANA

Son dakika haberi... Polisler şehit Ahmet Oruç'un kızının doğum gününü kutladı

Son dakika haberi... Polisler şehit Ahmet Oruç'un kızının doğum gününü kutladı

Son dakika haberi... Polisler şehit Ahmet Oruç'un kızının doğum gününü kutladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi... Polisler şehit Ahmet Oruç'un kızının doğum gününü kutladı - Haberler
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