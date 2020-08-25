Son dakika haberi... Polisin alkollü sürücülerle imtihanı: Kaldırımda sızan kişi bir türlü uyandırılamadı
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Son dakika haberi... Polisin alkollü sürücülerle imtihanı: Kaldırımda sızan kişi bir türlü uyandırılamadı

Gelen son dakika haberlerine göre Başkent'te alkollü sürücüler, trafik uygulaması yapan polis ekiplerine zor anlar yaşatırken, bir vatandaş ise yol kenarında alkolünde etkisiyle uzun süre uyudu.

25.08.2020 08:22 | Son Güncelleme: 25.08.2020 08:38

Başkent'te alkollü sürücüler, trafik uygulaması yapan polis ekiplerine zor anlar yaşatırken, bir vatandaş ise yol kenarında alkolünde etkisiyle uzun süre uyudu.
Ankara'da Trafik ekipleri, kentin işlek noktalarında gece boyunca vatandaşların trafikte güvenli seyahat etmelerini sağlamak amacıyla uygulama yaptı. Ekipler vatandaşlara, alkol uygulaması, araç sahiplerinin ehliyet ve ruhsatlarını da kontrol etti. Bazı alkollü vatandaşlar ise uygulama esnasında Alkolmetreyi üflemek istemeyerek polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Bir çok sürücünün ise ehliyetine el konuldu.
"ALKOLÜN DE ETKİSİYLE UZUN SÜRE UYUDU" Ankara'nın Çankaya ilçesi Arjantin Caddesi'nde bulunan taksi durağı önünde alkolünde etkisiyle sızan O.K.'yı uyandıramayan taksi şoförleri, polis ekiplerine haber verdi. Taksi şoförleri ve polis ekipler, 112 Acil Servis ekipleri gelene kadar vatandaşlar alkollü O.K'yı su dökerek uyandırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Sağlık ekiplerinin de uyandırma çabaları boşa çıkınca alkollü O.K. sedyeyle ambulansa alınarak Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Bir vatandaş ise alkolün etkisiyle polis ekiplerine 20 bin lira maaş aldığını ve uygulanan cezayı hemen ödeyeceğini söyleyerek zor anlar yaşattı.
Başka bir alkollü vatandaş ise öğretmen olduğunu iddia ederek ve alkolmetreyi üflemeyi kabul etmeyerek ekiplere zor anlar yaşattı.
(Mehmet Kalay/İHA)

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Son dakika haberi... Polisin alkollü sürücülerle imtihanı: Kaldırımda sızan kişi bir türlü uyandırılamadı

Kaynak: İHA

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