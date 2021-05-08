Son dakika haberi... POLİSİ GÖRÜNCE BALKONDAN BALKONA SARKIP 6'NCI KATTAN 2'NCİ KATA İNEN ŞÜPHELİ YAKALANDI
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Son dakika haberi... POLİSİ GÖRÜNCE BALKONDAN BALKONA SARKIP 6'NCI KATTAN 2'NCİ KATA İNEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre MERSİN'de çeşitli suçlardan aranan S.E. (37), kendisini gözaltına almak için gelen polisleri görünce balkondan kaçmaya çalıştı.

MERSİN'de çeşitli suçlardan aranan S.E. (37), kendisini gözaltına almak için gelen polisleri görünce balkondan kaçmaya çalıştı. 6'ncı kattan, balkondan balkona sarkarak 2'nci kata inen S.E., yakalandı. S.E.?nin balkondan balkona sarktığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, gasp, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu ticareti gibi suçlardan aranan S.E.?nin, ilçeye bağlı İstiklal Mahallesi'ndeki bir binada saklandığı bilgisine ulaştı. Ekipler, 10 katlı apartmanın 6'ncı katındaki dairenin kapısını çaldı. Polisi fark eden S.E., balkondan balkona sarkarak 2'nci kata indi. Buradan kaçmaya çalışan S.E., dışarıda önlem alan polisler tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

S.E.?nin balkondan balkona sarkarak indiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son dakika haberi... POLİSİ GÖRÜNCE BALKONDAN BALKONA SARKIP 6'NCI KATTAN 2'NCİ KATA İNEN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Son dakika haberi... POLİSİ GÖRÜNCE BALKONDAN BALKONA SARKIP 6'NCI KATTAN 2'NCİ KATA İNEN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Son dakika haberi... POLİSİ GÖRÜNCE BALKONDAN BALKONA SARKIP 6'NCI KATTAN 2'NCİ KATA İNEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberleri: Polisi görünce balkondan balkona sarkıp 6'ncı kattan 2'nci kata inen şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri: Polisi görünce balkondan balkona sarkıp 6'ncı kattan 2'nci kata inen şüpheli yakalandı
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