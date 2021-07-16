Son dakika! Polis olan kocasını öldüren kadın adliyeye sevk edildi
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Son dakika! Polis olan kocasını öldüren kadın adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Polis olan kocasını öldüren kadın adliyeye sevk edildi Cinayet zanlısı genç kadın adliyeye götürülürken gözyaşı döktü Samsun'da evlerinde polis olan kocasını tabancayla vurarak öldüren 1 çocuk annesi 26 yaşındaki kadın, polisteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Polis olan kocasını öldüren kadın adliyeye sevk edildi

Cinayet zanlısı genç kadın adliyeye götürülürken gözyaşı döktü

SAMSUN - Samsun'da evlerinde polis olan kocasını tabancayla vurarak öldüren 1 çocuk annesi 26 yaşındaki kadın, polisteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Cinayet zanlısı genç kadın adliyeye götürülürken gözyaşı döktü.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Hacı Ali Ekinci Bulvarı'nda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'da Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli 31 yaşındaki polis memuru Emrullah Çitil, evlerinde aralarında çıkan tartışmada eşi Yasemin Çitil'insilahlı saldırısına uğradı. 4 yerinden vurulan polis memuru Emrullah Çitil kendini evlerinin birinci katındaki balkondan aşağı atarak kaçmak istedi. Yüzüstü düşen yaralı polis kanlar içinde kaldı.

Devire gezen polis ekipleri tarafından fark edilen Emrullah Çitil, 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Emrullah Çitil'in hastaneye geldiğinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Karayolları Bölge Müdürlüğü'nde memur olarak çalıştığı öğrenilen 1 çocuk annesi Yasemin Çitil ise polis tarafından gözaltına alındı. Genç kadının kocasıyla aralarında boşanma tartışması yaşandığı ve kendisini darp ettiğini iddia ettiği öğrenildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Yasemin Çitil bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Genç kadının adliyeye götürülürken gözyaşı dökmesi dikkat çekti.

Son dakika! Polis olan kocasını öldüren kadın adliyeye sevk edildi
Son dakika! Polis olan kocasını öldüren kadın adliyeye sevk edildi
Son dakika! Polis olan kocasını öldüren kadın adliyeye sevk edildi
Son dakika! Polis olan kocasını öldüren kadın adliyeye sevk edildi
Son dakika! Polis olan kocasını öldüren kadın adliyeye sevk edildi
Son dakika! Polis olan kocasını öldüren kadın adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay

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