Yeni yılın ilk sabahında polis aracı bariyerlere ok gibi saplandı

Sabah saatlerinde E-5 karayolu Şişli Mecidiyeköy mevkiinde meydana gelen kazada Zincirlikuyu'dan Çağlayan istikametine giden 34 A 56537 plakalı polis otosu, sapağa geldiği esnada kontrolden çıktı.

POLİS MEMURLARININ DURUMU İYİ

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç sapakta bariyerlere saplandı. Kazada aracın içerisindeki 2 polis memuru yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polis memurlarını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Memurların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÇEKİCİ YARDIMIYLA KALDIRILDI

Polis ekipleri ise kazayla ilgili bir süre inceleme yaparak tutanak tuttu. Hareket kabiliyetini kaybeden araç, çekici yardımıyla yapılan çalışmalar sonucunda kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü. Belediye ekiplerinin kumlama çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı