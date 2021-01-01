Yeni yılın ilk sabahında polis aracı bariyerlere ok gibi saplandı
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Yeni yılın ilk sabahında polis aracı bariyerlere ok gibi saplandı

01.01.2021 09:35 | Son Güncelleme: 01.01.2021 11:31

E-5 karayolu Mecidiyeköy mevkiinde içerisinde trafik polislerinin olduğu polis otosu kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı. Feci kazada yaralanan 2 polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Sabah saatlerinde E-5 karayolu Şişli Mecidiyeköy mevkiinde meydana gelen kazada Zincirlikuyu'dan Çağlayan istikametine giden 34 A 56537 plakalı polis otosu, sapağa geldiği esnada kontrolden çıktı.

POLİS MEMURLARININ DURUMU İYİ

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç sapakta bariyerlere saplandı. Kazada aracın içerisindeki 2 polis memuru yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polis memurlarını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Memurların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÇEKİCİ YARDIMIYLA KALDIRILDI

Polis ekipleri ise kazayla ilgili bir süre inceleme yaparak tutanak tuttu. Hareket kabiliyetini kaybeden araç, çekici yardımıyla yapılan çalışmalar sonucunda kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü. Belediye ekiplerinin kumlama çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Yeni yılın ilk sabahında polis aracı bariyerlere ok gibi saplandı
Yeni yılın ilk sabahında polis aracı bariyerlere ok gibi saplandı
Yeni yılın ilk sabahında polis aracı bariyerlere ok gibi saplandı
Yeni yılın ilk sabahında polis aracı bariyerlere ok gibi saplandı
Yeni yılın ilk sabahında polis aracı bariyerlere ok gibi saplandı
Yeni yılın ilk sabahında polis aracı bariyerlere ok gibi saplandı
Yeni yılın ilk sabahında polis aracı bariyerlere ok gibi saplandı
Yeni yılın ilk sabahında polis aracı bariyerlere ok gibi saplandı
Yeni yılın ilk sabahında polis aracı bariyerlere ok gibi saplandı
Yeni yılın ilk sabahında polis aracı bariyerlere ok gibi saplandı
Yeni yılın ilk sabahında polis aracı bariyerlere ok gibi saplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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