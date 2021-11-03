Pendik'te şiddetli patlama! Tek katlı bina çöktü, 1 kişi yaralandı - Haberler
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Pendik'te şiddetli patlama! Tek katlı bina çöktü, 1 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Pendik'te tek katlı müstakil ev patlama sonucu çöktü. Olayın evdeki şahsın, sigara yakmaya çalıştığı esnada tüpün patlamasıyla meydana geldiği öğrenildi. Patlamada yaralanan şahıs, hastaneye kaldırılırken çevrede bulunan bir kıraathanede hafif çaplı hasar oluştu.

İstanbul Pendik'te 09.45 sıralarında tek katlı bir binada yaşanan olayda, iddiaya göre evde yalnız yaşayan Fevzi Tepe, sigara yakmaya çalıştığı esnada tüp sıkışması nedeniyle meydana geldi.

Son dakika haberi... Pendik'te tek katlı binada patlama: 1 yaralı

Feci patlama nedeniyle evde çökme meydana geldi. Evde bulunan Fevzi Tepe patlamanın etkisiyle vücudunda yanıklar oluşmasıyla yaralandı. Patlama sesini duyanlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Son dakika haberi... Pendik'te tek katlı binada patlama: 1 yaralı

Yaralanan Fevzi Tepe, sedye ile ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan bir kıraathanede hafif çaplı hasar oluştu.

Son dakika haberi... Pendik'te tek katlı binada patlama: 1 yaralı

Ekiplerin çöken bina ve çevresinde çalışma yaptığı sırada bir vatandaşın çay içerek olan biteni izlemesi ilginç anlara sahne oldu. Öte yandan patlamanın etkisiyle çöken bina drone ile havadan görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber... Pendik'te bir binada patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle binada çökme meydana gelirken, olayda 1 kişi yaralandı.

Son dakika haber... Pendik'te bir binada patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle binada çökme meydana gelirken, olayda 1 kişi yaralandı.
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