Pendik'te ormanda ölüme terk edilen onlarca yavru köpek bulundu
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Pendik'te ormanda ölüme terk edilen onlarca yavru köpek bulundu

11.12.2020 11:31 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:49
Pendik'te ormanda ölüme terk edilen onlarca yavru köpek bulundu

Gamze ŞİMŞEK/ PENDİK, Kurtköy'de dün ormana bırakılmış onlarca köpek yavrusu donmak üzereyken bir hayvansever tarafından bulundu.

Gamze ŞİMŞEK/ PENDİK, Kurtköy'de dün ormana bırakılmış onlarca köpek yavrusu donmak üzereyken bir hayvansever tarafından bulundu. Bazı köpek yavruları hayatını kaybederken anneleri ise açlıktan ölmek üzereydi. Durumu sosyal medya hesabından paylaşan hayvansever, köpekleri evine aldı. Yavru ve annelerinin tedavilerine başlandı. 

Kurtköy'de ormanlık alana bırakılan onlarca köpek yavrusu ile annelerinin açlıktan ve soğuktan ölmek üzere olduğu bilgisini alan hayvansever Işkın Moğol Alçı ormana gelerek yavruları ve annelerini evine aldı. Alçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda ölüme terk edilen köpekler için yardım istedi ve bazı yavruların donarak hayatını kaybettiğini söyledi. Açlıktan kemikleri sayılan anne ve yavruların karnını doyuran hayvansever, köpeklerin tedavilerine başlanmasını sağladı. 

 


Pendik'te ormanda ölüme terk edilen onlarca yavru köpek bulundu
Pendik'te ormanda ölüme terk edilen onlarca yavru köpek bulundu
Pendik'te ormanda ölüme terk edilen onlarca yavru köpek bulundu
Pendik'te ormanda ölüme terk edilen onlarca yavru köpek bulundu
Pendik'te ormanda ölüme terk edilen onlarca yavru köpek bulundu
Pendik'te ormanda ölüme terk edilen onlarca yavru köpek bulundu
Pendik'te ormanda ölüme terk edilen onlarca yavru köpek bulundu
Pendik'te ormanda ölüme terk edilen onlarca yavru köpek bulundu
Pendik'te ormanda ölüme terk edilen onlarca yavru köpek bulundu
Pendik'te ormanda ölüme terk edilen onlarca yavru köpek bulundu
Pendik'te ormanda ölüme terk edilen onlarca yavru köpek bulundu
Pendik'te ormanda ölüme terk edilen onlarca yavru köpek bulundu
Pendik'te ormanda ölüme terk edilen onlarca yavru köpek bulundu
Pendik'te ormanda ölüme terk edilen onlarca yavru köpek bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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