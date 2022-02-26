Son dakika haberi: Patlatılan ocağı yeniden açmak istediler; 2 işçi öldü (3) - Haberler

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Son dakika haberi: Patlatılan ocağı yeniden açmak istediler; 2 işçi öldü (3)

Demirören Haber Ajansı, Aytaç Öztürk - Güncel
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Son dakika haberi: Patlatılan ocağı yeniden açmak istediler; 2 işçi öldü (3)

Son dakika haberler: GÖÇÜKTE KALAN DİĞER İŞÇİ DE ÖLÜ ÇIKARILDI Maden ocağında göçükte mahsur kalan Kadir Ulma da ekiplerin çalışmaları sonucu ocaktan ölü olarak çıkarıldı.

MADEN, ELAZIĞ (DHA) - GÖÇÜKTE KALAN DİĞER İŞÇİ DE ÖLÜ ÇIKARILDI

Maden ocağında göçükte mahsur kalan Kadir Ulma da ekiplerin çalışmaları sonucu ocaktan ölü olarak çıkarıldı. İşçinin cenazesi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


Demirören Haber Ajansı / Aytaç Öztürk - Güncel

Maden, işçi, Güncel, Haberler

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