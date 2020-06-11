Son dakika haberi... Patara Antik Kenti için yazılacak mektuplar, kitapta toplanacak
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Son dakika haberi... Patara Antik Kenti için yazılacak mektuplar, kitapta toplanacak

Son dakika güncel haberi: LİKYA Birliği'nin oy hakkına sahip 16 şehrinden biri olan Patara Antik Kenti ile ilgili farklı bir projeye imza atıldı.

Son dakika haberi... Patara Antik Kenti için yazılacak mektuplar, kitapta toplanacak
11.06.2020 10:49 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:53

LİKYA Birliği'nin oy hakkına sahip 16 şehrinden biri olan Patara Antik Kenti ile ilgili farklı bir projeye imza atıldı. Antik kent için kişilerin kendi el yazılarıyla yazacakları mektuplar arasından seçilecek olanlar, yıl sonunda bir kitapta toplanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020'nin 'Patara Yılı' ilan edilmesinin ardından Likya Birliği'nin başkenti olan Patara Antik Kenti'ndeki çalışmalar, aralıksız sürüyor. Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Fahri Işık ve ekibince 1988'de başlatılan, 1999'dan bu yana da Prof. Dr. Havva İşkan Işık başkanlığında sürdürülen kazı çalışmalarının yanı sıra, farklı bir proje için de start verildi. Antik kent için kişilerin kendi el yazısıyla yazacağı mektuplar içerisinden seçilecek olanlar, yıl sonunda kitap haline getirilecek.

'MEKTUPLARIN HER BİRİNİ TEK TEK OKUYACAĞIM'Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, "Özellikle toplumun büyük kesiminin mektup yazmayı unuttuğunu fark ediyorum. ve bu beni çok üzüyor. İnsanlar arasındaki iletişimin çok donuk, özensiz ve dijital ortamda gerçekleştiğine tanık oluyorum. Bu güzel geleneği yeniden canlandırmak çok heyecan verici olacak. Patara'yı gördüklerinde neler hissettiklerini anlatmak isteyenler ya da kenti görmemiş ama hayallerindeki Patara'yı ifade etmek isteyenler bize mektuplarını yollayabilir" diye konuştu.atara'ya yazılacak mektupların her birini tek tek kendisinin okuyacağını söyleyen Prof. Dr. Işık, "Mektupları heyecanla bekliyorum" dedi.EL YAZISI İNSANIN KARAKTERİNİ VE DUYGULARINI ANLATIRAntik kente yazılacak mektupların özellikle el yazısıyla yazılmasını isteyen Prof. Dr. Işık, "Çünkü el yazısı insanın karakterini ve duygularını anlatır. El yazısı onun için özeldir, kıymetlidir. Kişiye özeldir. Bu nedenle mektupların el yazısıyla yazılmasını istiyoruz" diye konuştu. Prof. Dr. Işık, Patara'ya mektup yazmak isteyenlerin, 'sevdiklerine mektup yazar gibi' yazmalarını istedi.TARİHE ARMAĞAN OLACAKYıl sonunda gelen mektuplar arasından seçilecek olanları bir kitapta toplayacaklarını sözlerine ekleyen Prof. Dr. Işık, şunları söyledi: "Kitabın içine alınacak mektupları sahiplerine bildireceğiz. O nedenle adreslerini ve iletişim bilgilerini yazmalarını da istiyoruz. Mektup yazanlar, yazdıkları mektubun bir kitapta yayımlanacağını kabul ederek bu mektupları bize göndermiş olacak. Patara'ya mektuplardan oluşacak bu kitap, 2020 Patara Yılı sonunda, tarihe bir armağan olacak."

Antik kenti gördüklerinde neler hissettiklerini anlatmak isteyenlerle kentle henüz tanışmamış ama hayallerindeki Patara'yı ifade etmek isteyenler, el yazılarıyla yazdıkları mektupları PTT şubelerinden temin edebilecekleri, üzerinde antik kentin fotoğraflarının yer aldığı zarf ve pulla gönderebilecek.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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