Son dakika haberi... Park halindeki otomobile çarpan motosikletteki Melisa, öldü
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Son dakika haberi... Park halindeki otomobile çarpan motosikletteki Melisa, öldü

01.01.2021 23:40 | Son Güncelleme: 01.01.2021 23:44
Son dakika haberi... Park halindeki otomobile çarpan motosikletteki Melisa, öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre MANİSA'nın Salihli ilçesinde, motosikletin park halindeki otomobile çarptığı kazada sürücü yaralandı, arkasındaki Melisa Andariman (22) hayatını kaybetti.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, motosikletin park halindeki otomobile çarptığı kazada sürücü yaralandı, arkasındaki Melisa Andariman (22) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. O.K.'nın (27) kullandığı 45 SC 3206 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki 45 SA 6949 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle O.K. ve arkasındaki Melisa Andariman yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Melisa Andariman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü O.K. ise yapılan ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Andariman'ın cesedi Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre SAÇLI

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