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Son dakika haberi: Pandemi tedbirlerini eleştiren savcının babası, koronadan hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Pandemi tedbirlerini eleştiren savcının babası, koronadan hayatını kaybetti

Son dakika habere göre SOSYAL medyada paylaştığı görüntüyle koronavirüs tedbirlerini eleştirdikten sonra görevden uzaklaştırılan Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un koronavirüs tedavisi gören babası Muammer Akbulut (64), yaşamını yitirdi.

EYÜP, İSTANBUL (DHA) - SOSYAL medyada paylaştığı görüntüyle koronavirüs tedbirlerini eleştirdikten sonra görevden uzaklaştırılan Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un koronavirüs tedavisi gören babası Muammer Akbulut (64), yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan yasakların hukuka aykırı, aşıların ise sağlığa zararlı olduğunu öne sürerek soruşturma açtığını duyuran Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut, mayıs ayında Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu kararıyla geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Akbulut'un Bursa Şehir Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören babası Muammer Akbulut ise dün hayatını kaybetti.  Muammer Akbulut'un cenazesi, İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi Camii'nde dün ikindi vakti kılınan namazın ardından Mahmudiye Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Son dakika haberi: Pandemi tedbirlerini eleştiren savcının babası, koronadan hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Pandemi tedbirlerini eleştiren savcının babası, koronadan hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Pandemi tedbirlerini eleştiren savcının babası, koronadan hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Pandemi tedbirlerini eleştiren savcının babası, koronadan hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Pandemi tedbirlerini eleştiren savcının babası, koronadan hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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