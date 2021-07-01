Özel Kuvvetler Komutanlığından Gineli askerlere eğitim

Milli Savunma Bakanlığına bağlı Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından Gine Ordusu personeline çeşitli alanlarda eğitimler verildi.

Milli Savunma Bakanlığına bağlı Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından Gine Ordusu personeline çeşitli alanlarda eğitimler verildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Özel Kuvvetler Komutanlığımız tarafından 5-27 Haziran tarihleri arasında Gine Ordusu personeline 'Yakın Muharebe', 'Araç Emniyeti', 'Çabuk Atış' ve 'İleri Sürüş Teknikleri' eğitimleri verildi" denildi.

(Mustafa Cenik - Engin Yağcı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı