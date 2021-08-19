Son dakika haberi | (ÖZEL)Asker eğlencesi yapmak isteyen magandalar yol kapatıp, lastik yaktı
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Son dakika haberi | (ÖZEL)Asker eğlencesi yapmak isteyen magandalar yol kapatıp, lastik yaktı

Son dakika haberi | (ÖZEL)Asker eğlencesi yapmak isteyen magandalar yol kapatıp, lastik yaktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Esenyurt'ta bir grup şehir magandası asker eğlencesi adı altında yol kapatıp lastik yaktı.

Esenyurt'ta bir grup şehir magandası asker eğlencesi adı altında yol kapatıp lastik yaktı. Ufak çaplı kazaların da yaşandığı sözde eğlencede korkulan olmazken o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Esenyurt'ta daha önce de asker eğlencesi adı altında kapatılan meydan alt geçidi yine aynı görüntülerle gündeme geldi. Bir grup şehir magandasının kapattığı alt geçitte dakikalarca dans edip lastik yakan şahıslar, çevredeki vatandaşlara aldırmadan eğlencesine devam etti. Gerçekleşen sözde eğlencede ufak çaplı kazalarda meydana gelirken şans eseri kimse yaralanmadı. Yol kapatıp lastik yakılan o sözde eğlence anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarınca anbean yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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