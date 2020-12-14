Son dakika haberi... Oyuncu Onur Saylak baba oldu!
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Son dakika haberi... Oyuncu Onur Saylak baba oldu!

14.12.2020 09:31 | Son Güncelleme: 14.12.2020 09:35
Son dakika haberi... Oyuncu Onur Saylak baba oldu!

Doğum, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde 12 Aralık 2020, Cumartesi günü Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Furkan Kayabaşoğlu tarafından gerçekleştirildi.

Doğum, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde 12 Aralık 2020, Cumartesi günü Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Furkan Kayabaşoğlu tarafından gerçekleştirildi. Çift, bebeklerine Deniz Ali adını verdi. Doktorların yaptığı açıklamada bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Hürriyet

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