60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu
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60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu

Antalya'da parkta gazete okuyan Hüseyin Akça, oturduğu bankta ölü bulundu. Akça'nın bir hafta önce çevresindekilere sol kolunun ağrıdığını söylediği, ancak koronavirüsten dolayı hastaneye gitmek istemediği öğrenildi.

60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu
16.08.2020 22:28 | Son Güncelleme: 16.08.2020 23:06

Antalya'da parkta gazete okuyan 60 yaşındaki Hüseyin Akça, oturduğu bankta fenalaşarak hayatını kaybetti.

Muratpaşa ilçesine bağlı Fener Mahallesi'nde yer alan parkta18.30 sıralarında meydana gelen olayda; tek başına yaşayan Hüseyin Akça (60), gazetesiyle beraber evinden 500 metre uzaklıktaki parka gelerek bankta oturdu. Akça, bir süre gazetesini okuduktan sonra fenalaştı. Akça'nın park içindeki bankta hareketsiz bir şekilde durduğunu gören vatandaşlar, yardıma koşarak durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık personeli Akça'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Akça'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

KOL AĞRISINDAN ŞİKAYET ADAM KORONA YÜZÜNDEN HASTANEYE GİDEMEMİŞ

Oturduğu bankta hayatını kaybeden Hüseyin Akça'nın bir hafta önce çevresindekilere sol kolunun ağrıdığını söylediği, ancak koronavirüsten dolayı hastaneye gitmek istemediği öğrenildi.

"MORARDIĞINI GÖRÜNCE SAĞLIK EKİPLERİNİ ARADIM"

Hüseyin Akça'nın bankta hareketsiz durduğunu görerek sağlık ekiplerini arayan Haydar Aligil, "Kuzenim parkta çocuklarla oynuyordu. Şahsın hareketsiz durduğunu görünce yanına yaklaştık. Bilincinin açık olup, olmadığına baktım. Aynı zamanda yüzünün morardığını görünce hemen sağlık ekiplerini aradım. Ekipler gelince şahsın öldüğünü gördük. Allah rahmet eylesin" dedi.

Kaynak: DHA

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