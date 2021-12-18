Gizli buzlanma can aldı! İki otomobilin çarpıştı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 yaralı var

Van- Özalp karayolu üzerinde bulunan Anzaf Kalesi civarında meydana gelen kazada, sürücülerinin ismini öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazayı ihbarını alan, polis, jandarma, 112 Acil Sağlık, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ile Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

GİZLİ BUZLANMA KAZAYA NEDEN OLDU

Polis ve jandarma gizli buzlanmanın olduğu bölgede ikinci bir kazaya sebebiyet vermemesi için geniş güvenlik önlemi alırken, ekipler ise otomobil de sıkışan yaralıları çıkardı.

2 KİŞİ CAN VERDİ, 5 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşte kaza yerinden görüntüler;