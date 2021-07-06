Son dakika haberi | Otomobilin motosiklete çarpma anı kamerada
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Son dakika haberi | Otomobilin motosiklete çarpma anı kamerada

Son dakika haberi | Otomobilin motosiklete çarpma anı kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, ilçeye bağlı Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çarşı istikametinden bozahane istikametine gitmekte olan otomobil sürücüsü, bir anda sağ şeride geçmek için manevra yaptığı esnada yine aynı istikametten gelen motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, olayı gören vatandaşlar yaralı motosiklet sürücüsünün yardımına koşarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsüne ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kaza anı ise bir taksi durağının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin şerit değiştirmek isterken sağ tarafından gelen motosiklete çarptığı görülüyor. Yere düşen motosiklet sürücüsüne çevrede bulunan vatandaşlar ve bir köpeğin koştuğu görülüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Son dakika haberi | Otomobilin motosiklete çarpma anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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