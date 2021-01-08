Son dakika haberi | Otomobilde yanarak öldü
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Son dakika haberi | Otomobilde yanarak öldü

08.01.2021 10:45 | Son Güncelleme: 08.01.2021 10:54
Son dakika haberi | Otomobilde yanarak öldü

Son dakika gelişmesine göre KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde U.K. (25), otomobilinde çıkan yangında, yaşamını yitirdi.

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde U.K. (25), otomobilinde çıkan yangında, yaşamını yitirdi.

Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi'nde oturan U.K., bugün iş başı yapacağı Gölcük Tersanesi'ne gitmek için 41 KL 262 plakalı otomobilini çalıştırdı. Bu sırada otomobil alev aldı. Çevredekiler, polis ve itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi, yangına müdahale ederek söndürdü. Araçtan çıkmayı başaramayan U.K.'nin yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi. U.K.'nin cansız bedeni, Karamürsel Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.


Son dakika haberi | Otomobilde yanarak öldü
Son dakika haberi | Otomobilde yanarak öldü
Son dakika haberi | Otomobilde yanarak öldü
Son dakika haberi | Otomobilde yanarak öldü
Son dakika haberi | Otomobilde yanarak öldü
Son dakika haberi | Otomobilde yanarak öldü
Son dakika haberi | Otomobilde yanarak öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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