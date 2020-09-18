Son dakika haberi | Otomobil tırın altına girdi: 1 ölü, 3 yaralı
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Son dakika haberi | Otomobil tırın altına girdi: 1 ölü, 3 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

Son dakika haberi | Otomobil tırın altına girdi: 1 ölü, 3 yaralı
18.09.2020 09:27 | Son Güncelleme: 18.09.2020 09:30

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, Milas-Söke karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şevket S.'nin kontrolünde Milas'tan Selimiye istikametine doğru seyreden 48 LC 724 plakalı otomobil, anayola çıkmaya çalışan Özgür G.'nin kontrolündeki 35 AIP 131 plakalı tır ile çarpıştı. İddiaya göre, tırın kontrolsüz şekilde anayola çıkmasıyla meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Şevket S., çocukları Buse S. ve İbrahim Mert S. yaralanırken, otomobil içerisinde sıkışan eşi Süheyla S. hayatını kaybetti. Yaralılar olay yerine sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarılarak 112 Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, tır sürücüsü Özgür G. gözaltına alındı.

(Oktay Çayırlı/İHA)

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Kaynak: İHA

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