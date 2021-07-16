Son dakika haberi: Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
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Son dakika haberi: Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Son dakika haberi: Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... BOLU'nun Gerede ilçesinde otomobilin, önünde giden hafriyat kamyonuna çarptığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

BOLU'nun Gerede ilçesinde otomobilin, önünde giden hafriyat kamyonuna çarptığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 karayolunun Gerede ilçesi Aktaş mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Süleyman Balcı yönetimindeki 06 TC 181 plakalı otomobil, aynı yöne giden Şeref Kalıncı yönetimindeki 06 BUA 181 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Mehmet Balcı (83) olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Süleyman Balcı ile Furkan Taha, Elif ve Fatma Balcı ile Nezaket Çelik ve Hatice Erbaş yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Mehmet Balcı'nın cenazesi ise olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Son dakika haberi: Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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