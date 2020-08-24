Son dakika haberi | Otluk alanda çıkan yangın söndürüldü - KIRKLARELİ
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Son dakika haberi | Otluk alanda çıkan yangın söndürüldü - KIRKLARELİ

Gelen son dakika haberine göre Kırklareli'nde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

24.08.2020 16:19 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:23

Kırklareli'nde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Karakaş Mahallesi Eski Kavaklı Caddesi'nde arazide yangın olduğunu gören vatandaşlar durumu Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucu söndürülen yangında atıl durumdaki tarım aletleri zarar gördü.

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Son dakika haberi | Otluk alanda çıkan yangın söndürüldü - KIRKLARELİ

Kaynak: AA

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