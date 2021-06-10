Çifte cinayet! Kocasını ve görümcesini başından vurdu
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Çifte cinayet! Kocasını ve görümcesini başından vurdu

Çifte cinayet! Kocasını ve görümcesini başından vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de bir kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle kocası ve görümcesini silahla başlarından vurarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay sabah saatlerinde merkeze bağlı Köyyeri köyünde yaşandı. G.U. henüz bilinmeyen bir nedenle kocası Süleyman U. ve görümcesi Ela U.'yu silahla başlarından vurdu. İhbar üzerine köye sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, silahla vurulan Süleyman U. ve Ela U.'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olayın ardından kocasını ve görümcesini öldüren G.U.'yu göz altına aldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Çifte cinayet! Kocasını ve görümcesini başından vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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