Son dakika haberi! Osmaniye'de arkadaşını tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı
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Son dakika haberi! Osmaniye'de arkadaşını tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

Son dakika haberi! Osmaniye'de arkadaşını tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Osmaniye'de, tüfekle vurularak öldürülen kişinin arkadaşı cinayet zanlısı olarak gözaltına alındı.

Osmaniye'de, tüfekle vurularak öldürülen kişinin arkadaşı cinayet zanlısı olarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mustafa İnaltekin'in 12 Ağustos'ta Rızaiye Mahallesi'ndeki evinde tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili zanlının kimliğini belirledi.

İnaltekin'in, arkadaşı M.A. tarafından öldürüldüğünü tespit eden ekipler, zanlıyı düzenlediği operasyonla yakaladı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Rızaiye Mahallesi Hamza Gül Sokak'taki bir evde, 12 Ağustos'ta tüfekle vurulmuş halde bulunan ve ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa İnaltekin kurtarılamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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