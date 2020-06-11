Son dakika haberi! Osmangazi'de kaldırımlar yayalara kaldı Son dakika güncel haberi: Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırım işgaline izin vermiyor.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırım işgaline izin vermiyor. Kaldırımları işgal eden satıcıların malları zabıta ekipleri tarafından toplanırken, eşyaların kaldırılmasıyla yaya trafiği rahatladı.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yoğun bir çalışma yürüten Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, aynı zamanda ilçe genelinde vatandaşların mağdur olmaması için kaldırım işgaline yönelik denetim gerçekleştirdi. Çarşamba bölgesinde kaldırımları işgal eden esnaf ile seyyar satıcılara yönelik düzenlenen operasyonda zabıta ekipleri, esnafın masa, sandalye ve çadırlarını toplayarak arabaya yükledi. İş yerlerinin yol üzerinde bulunan reklam tabelalarını da kaldırarak ulaşımı rahatlatan ekipler, vatandaşların huzur ve can güvenliğini tehdit edecek hiçbir işgale taviz vermeyeceklerini söyledi. Vatandaşların daha temiz ve rahat bir ortamda yaşayabilmesi için yapılan uygulama, halk tarafından da olumlu karşılandı.

Kaldırımların yayalar için olduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Ekiplerimiz, kaldırım işgaline karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Esnafa karşı sık sık uyarılarda bulunuyor. Bütün ikazlara rağmen kaldırım işgaline devam eden esnaflar hakkında zabıt tutuluyor. Kaldırım işgali son buluncaya kadar zabıta ekiplerimiz çalışmalarına devam edecek. Hiç kimsenin vatandaşlarımızı zor durumda bırakmaya hakkı yok" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA