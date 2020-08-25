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Son dakika haberi | Ormanı yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi: Sepetimden düşen çakmak yangına neden oldu,...

Son dakika haberi: Ormanı yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi: Sepetimden düşen çakmak yangına neden oldu, söndüremeyince korkup kaçtımKOCAELİ'nin Gölcük İlçesinde meydana gelen ve 25 dönümlük ormanlık alanın yanmasına neden olan yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

25.08.2020 12:17 | Son Güncelleme: 25.08.2020 12:23

Ormanı yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi: Sepetimden düşen çakmak yangına neden oldu, söndüremeyince korkup kaçtım

KOCAELİ'nin Gölcük İlçesinde meydana gelen ve 25 dönümlük ormanlık alanın yanmasına neden olan yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Eyüp A.'nın ilk ifadesinde, bağını temizlemek için ormana geldiğini ve yangının sepetinden düşen çakmağın patlamasıyla başladığını, yangının büyüdükten sonra korkup kaçtığını söylediği öğrenildi.

Yangın dün öğle saatlerinde Gölcük Halıdere mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri havadan ve karadan yapılan çalışmalarla yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Çıkan yangında yaklaşık 25 dönümlük bir alan zarar gördü.

Olayın ardından çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri çevrede evleri ve bahçeleri bulunan kişilerin ifadelerine başvurdu. Polis alınan ifadeler ve çevrede bulunan güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından, bahçesindeki otları temizlerken yangının çıkmasına neden olduğu iddia edilen Eyüp A.'yı 'Taksirle yangına sebep olma' suçundan gözaltına alarak Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi. Gözaltına alınan Eyüp A., ilk ifadesinde, yangının bahçesinde uyuduğu sırada sepetinde bulunan çakmağın yere düşerek, sıcaktan patlaması nedeniyle çıktığını söyledi. Eyüp A. ifadesinin devamında ise alevlerin biranda büyüdüğünü söyleyerek, "Biranda yangın büyüdü ve yangını gördüm söndürmeye çalıştım. Ancak söndüremedim ve yangın daha da büyüdüğü için korkup kaçtım" dediği öğrenildi.

İfadesi alınan Eyüp A., daha sonra serbest bırakıldı.

GÖRÜTÜ DÖKÜMÜ

-Olaya ilişkin ARŞİV görürünler

Haber-Selda Hatun TAN-Kamera-Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR-GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA)

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Son dakika haberi | Ormanı yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi: Sepetimden düşen çakmak yangına neden oldu,...

Kaynak: DHA

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