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Son dakika haberi: Ordu'da silahla vurulan çoban hayatını kaybetti

AA / Hacer Öztürk - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Ordu'da silahla vurulan çoban hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Ordu'nun Ünye ilçesinde silahla vurulan çoban hayatını kaybetti.

ÜNYE, ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde silahla vurulan çoban hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ünye ilçesine bağlı Beylerce Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ç. (66), bahçesine gittiği sırada çoban köpeğinin saldırısına uğradı.

Üzerindeki tabancayla köpeğe doğru ateş eden Mehmet Ç'nin silahından çıkan kurşun, bölgede hayvan otlatan Kadir Korkmaz'a isabet etti.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Korkmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Korkmaz'ın cesedi, ambulansla Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan Mehmet Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Korkmaz'ın, hayvan otlatmak için Tokat'tan Ünye'ye geldiği öğrenildi.

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AA / Hacer Öztürk - Son Dakika Haberleri

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