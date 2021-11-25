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Son dakika haberi: Nişanlısını para karşılığı ilişkiye zorlayan şüpheliyi polis yakaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Nişanlısını para karşılığı ilişkiye zorlayan şüpheliyi polis yakaladı

Son dakika haberler: Afyonkarahisar'da sosyal medya üzerinden swinger (eş değiştirme) yöntemi ile nişanlısını 700 TL karşılığında cinsel birlikteliğe zorlayan şahıs polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'da sosyal medya üzerinden swinger (eş değiştirme) yöntemi ile nişanlısını 700 TL karşılığında cinsel birlikteliğe zorlayan şahıs polis tarafından yakalandı.

Olay, Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Twitter'de bir hesap üzerinden sürekli pornografik fotoğraflar yayınlandığını tespit eden Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Şahıslar ile sosyal medya üzerinden müşteri gibi irtibata geçen polis ardından şüpheliler ile 700 TL'ye birliktelik konusunda anlaştı. Şüphelilerin daveti üzerine söz konusu adrese giden ekipler eve girdiklerinde Veli G. (26) ve Huri F. ( 22) isimli şahısları gözaltına aldı. Operasyonun ardından gözaltına alınarak emniyete götürülen Veli G. ifadesinde Huri G.'nin nişanlısı olduğunu ve swinger yöntemi ile cinsel birliktelik amaçlı bahse konu hesabı oluşturduklarını, paylaşımlarını kendilerinin yaptığını kabul etti. İfadeleri alınan şüpheliler ardından serbest bırakılırken, polis ekipleri söz konusu evin mühürlenmesi içinse Fuhuşla Mücadele Komisyonu ile irtibata geçti. - AFYONKARAHİSAR

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