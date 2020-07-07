"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
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"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok

Nikahı sırasında polisi arayarak "Beni zorla evlendiriyorlar, kurtarın" dediği iddia edilen genç kız, ifadesinde söyledikleriyle şaşırttı. Daha önce "Askerde sevdiğim var, onunla evlenmek istiyorum" diyen genç kız, bu kez "O gün ne olduğunu hatırlamıyorum. Nişanlımla hiçbir sorunum yok" dedi.

07.07.2020 10:03 | Son Güncelleme: 07.07.2020 11:23

Adana'da nikah masasından polisi arayarak istemediği biriyle annesi tarafından zorla evlendirildiğini söyleyip gözyaşlarına boğulan genç kızın, ilk ifadesinde annesinin parası çok diye uzaktan akrabasıyla tehditle evlendirilmek istendiğini, bir gün sonra ise ifade değiştirerek polisi aramadığını, arkadaşının aradığını, o gün ne yaptığını hatırlamadığını, zorla evlendirilmediğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre olay, 30 Haziran günü Seyhan Belediyesi Nikah Salonunda meydana gelmişti. İddiaya göre, Ceylan Beyazkaya, 6 ay önce nişanlandığı M.T. ile nikah kıymak üzereyken polisi arayarak "Annem A.B. beni zorla evlendiriyor, ben evlenmek istemiyorum" diye yardım istemişti.

"ZORLA EVLENDİRİYORLAR" DEYİP YARDIM İSTEMİŞTİ

Olay yerine gelen polis genç kızı gözyaşları içinde bulmuş; anne, damat ve kızı polis merkezine götürmüştü. Genç kız polis merkezinde verdiği ilk ifadesinde, "Ben yaklaşık 6 ay önce annemin akrabası olan M.T. ile istemememe rağmen annem tarafından tehdit edilerek nişanlandım. Annem, M.T.'nin maddi durumu iyi olduğu için beni onunla evlendirmek istiyor. Ben anneme istemediğimi ısrarla söyledim ama buna rağmen beni M.T. ile nişanladılar. Nişanlım ile nikah kıyılacaktı ben istemediğim için polisi aradım. Anneme ben evlenmeyi istemediğimi söyleyince, 'sen bizim başımızı öne eğdiremezsin, kimseye bir şey söyleme, söylersen sene mahvederim' diyerek tehdit etti. Nişanlım bana baskı yapmadı. Annem beni tehdit etti ancak ben ondan şikayetçi değilim" dediği öne sürüldü.

Son dakika haberi... Nikah masasında kurtarılan genç kızdan çelişkili ifadeler

"NE NİŞANLIMLA NE ANNEMLE PROBLEMİM YOKTUR"

Anne ise suçlamaları kabul etmedi. Bunun üzerine genç kız, annesi ve damat polis merkezinden evlerine gitti. Bir gün sonra polis merkezine tekrar gelen Ceylan Beyazkaya'nın bu kez de ifadesinde, "Annem beni zorla evlendirdiği yönündeki ifadem yaşadığım olayın korkusundandır. Nikah günü ben arkadaşlarıma kötü olduğumu rahatsızlandığımı söylemiştim. Bu arkadaşlarımdan biri bunu yanlış anlayarak evlenmek istemediğimi düşünüp polisi aramış olabilir. Sonra nikah salonunda karşımda polisi gördüm. Ben hem karşımda polisi görünce hem de yaşadığım psikolojiden dolayı ne dediğimi hatırlamıyorum. Benim ne nişanlımla ne de annemle problemim yoktur. Annem ve nişanlımdan şikayetçi değilim" dediği öğrenildi.

"HER ŞEY KIZIMIN RIZASIYLA OLDU"

Anne A.B.'nin ise, "Kızım 6 ay önce kendi isteğiyle benim uzaktan akrabam olan M.T. ile nişanlandı. Ben kızıma baskı yapmadım her şey kendi rızasıyla oldu. Bugün nikah vardı kızım polisi aramış ve zorla evlendirildiğini söylemiş. Ben suçlamaları kabul etmiyorum. Ben polisler geldiğinde kızımın evlenmek istemediğini öğrendim. Her şey kızımın rızasıyla oldu. Kızım nikah salonuna gelince evlenmekten vazgeçti" dediği öğrenildi.

'Zorla evlendiriliyorum' deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (23)
ADS: bence kizi tehdit etmisler ortada olay, ifadesini degistirmis bahane aramaya gerek yok
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RAHATSIZ: ya sizin aklınız yerindemi belliki kıza baskı uygulamış ailesi yada sevdiğinden bi cevap alamamış çaresiz kaldığı için geri çevirmiş ifadesini
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TR: sonradan haberlerde polise zorla evlendiriliyorum diyerek sonra polislere o günde ne oldu bilmiyorum nişanlım ile aram iyi diyen taze gelin kocası tarafından hunharca öldürüldü diye haber olmaz insallah
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