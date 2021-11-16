Son dakika haberi... Nijer Cumhurbaşkanı Bazoum, Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Arı'yı kabul etti
AA / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum, Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Mustafa Türker Arı'yı kabul etti.
Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum, Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Mustafa Türker Arı'yı kabul etti.
Nijer Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, Büyükelçi Arı, iki ülke arasında gelişen ikili ilişkiler hakkında Cumhurbaşkanı Bazoum'a bilgi verdi.
Görüşmede, ağırlıklı olarak ikili siyasi, ticari ve ekonomik ilişkiler ele alındı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye değinilen görüşmede, kısa süre önce yürürlüğe giren anlaşmaların verdiği imkanlar çerçevesinde üst düzey temasların artırılmasının önemi vurgulandı.
AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri
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