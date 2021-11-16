Son dakika haberi... Nijer Cumhurbaşkanı Bazoum, Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Arı'yı kabul etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Nijer Cumhurbaşkanı Bazoum, Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Arı'yı kabul etti

AA / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Nijer Cumhurbaşkanı Bazoum, Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Arı'yı kabul etti

Son dakika haberine göre Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum, Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Mustafa Türker Arı'yı kabul etti.

Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum, Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Mustafa Türker Arı'yı kabul etti.

Nijer Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, Büyükelçi Arı, iki ülke arasında gelişen ikili ilişkiler hakkında Cumhurbaşkanı Bazoum'a bilgi verdi.

Görüşmede, ağırlıklı olarak ikili siyasi, ticari ve ekonomik ilişkiler ele alındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye değinilen görüşmede, kısa süre önce yürürlüğe giren anlaşmaların verdiği imkanlar çerçevesinde üst düzey temasların artırılmasının önemi vurgulandı.

Türkiye'de 25 bin 101 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 227 kişi öldü

Türkiye'de 25 bin 101 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 227 kişi öldü

 Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 514 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 101 kişinin testi pozitif çıktı, 227 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 514 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 101 kişinin testi pozitif çıktı, 227 kişi yaşamını yitirdi.

 Eski CHP milletvekili Gökmen Öğüt'ten tepki çeken Türkiye'ye NATO müdahalesi çıkışı

Eski CHP milletvekili Gökmen Öğüt'ten tepki çeken Türkiye'ye NATO müdahalesi çıkışı

AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title