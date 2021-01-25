Son dakika haberi: Niğde'de karbonmonoksitten zehirlenen anne öldü, 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı
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Son dakika haberi: Niğde'de karbonmonoksitten zehirlenen anne öldü, 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı

25.01.2021 21:11 | Son Güncelleme: 25.01.2021 21:14
Son dakika haberi: Niğde'de karbonmonoksitten zehirlenen anne öldü, 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı

Son dakika habere göre Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne hayatını kaybetti, 3 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne hayatını kaybetti, 3 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Hacıabdullah beldesinde çocuklarıyla yaşayan Nagihan T'den (37) haber alamayan komşuları durumu, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen ekipler, anne ile çocukları S.T. (9), N.T. (13) ve S.T'yi (14) baygın halde buldu.

Evdekilerin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiklerini belirleyen ekipler, annenin öldüğünü tespit etti.

Zehirlenen 3 çocuk ise ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nagihan T'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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