Son dakika haberi | Nemrut'un Krater Gölü, görsel şölen sunuyor

Son dakika haberler: Bitlis'in Tatvan ilçesindeki, dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, ilkbaharda seyrine doyumsuz bir görsel şölen sunuyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki, dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, ilkbaharda seyrine doyumsuz bir görsel şölen sunuyor.

Dört mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Nemrut Krater Gölü, ilkbahar ile birlikte eşsiz bir görsel şölen sunuyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, doyumsuz manzarasıyla doğaseverlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olmaya devam ediyor.

(Recep Gökhan Kılıç/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı