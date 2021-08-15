Son dakika haberi | Nallıhan Belediyesi sel bölgesine yardım malzemesi gönderdi

Gelen son dakika haberlerine göre Ankara'nın Nallıhan ilçesinde belediye tarafından Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası düzenlendi.