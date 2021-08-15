Son dakika haberi | Nallıhan Belediyesi sel bölgesine yardım malzemesi gönderdi
Gelen son dakika haberlerine göre Ankara'nın Nallıhan ilçesinde belediye tarafından Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası düzenlendi.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde belediye tarafından Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası düzenlendi.
Nallıhan Belediyesinin organize ettiği kampanya kapsamında hayırseverlerin destekleriyle toplanan malzemeler, Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi nezaretinde araçlara yüklendi. Yardım malzemeleri, vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.
Belediye tarafından dün de bölgeye iş makinesi gönderildiği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak