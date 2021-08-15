Son dakika haberi | Nallıhan Belediyesi sel bölgesine yardım malzemesi gönderdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Nallıhan Belediyesi sel bölgesine yardım malzemesi gönderdi

Son dakika haberi | Nallıhan Belediyesi sel bölgesine yardım malzemesi gönderdi
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Ankara'nın Nallıhan ilçesinde belediye tarafından Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası düzenlendi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde belediye tarafından Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası düzenlendi.

Nallıhan Belediyesinin organize ettiği kampanya kapsamında hayırseverlerin destekleriyle toplanan malzemeler, Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi nezaretinde araçlara yüklendi. Yardım malzemeleri, vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Belediye tarafından dün de bölgeye iş makinesi gönderildiği bildirildi.

Son dakika haberi | Nallıhan Belediyesi sel bölgesine yardım malzemesi gönderdi
Son dakika haberi | Nallıhan Belediyesi sel bölgesine yardım malzemesi gönderdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi
Son dakika haberi | Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 51'e yükseldi
Son dakika haberi | Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 51'e yükseldi
Son dakika haber! Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 44'e yükseldi
Son dakika haber! Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 44'e yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan İlham Aliyev Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eser Yenenler Burcu Esmersoy Seren Serengil Süreyya Yalçın
Spor Ali Koç Fatih Terim Lionel Messi Hakan Reçber Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Nallıhan Belediyesi sel bölgesine yardım malzemesi gönderdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 14:00:43. #1.15#

title