Son dakika haberi: Myanmar'da askeri uçak çelik fabrikasının üzerine düştü: 13 ölü, 16 yaralı
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Son dakika haberi: Myanmar'da askeri uçak çelik fabrikasının üzerine düştü: 13 ölü, 16 yaralı

Son dakika haberi: Myanmar'da askeri uçak çelik fabrikasının üzerine düştü: 13 ölü, 16 yaralı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haber... KUALA Myanmar'da askeri uçağın düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

KUALA Myanmar'da askeri uçağın düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Mandalay İtfaiye Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, 16 ordu personelini taşıyan askeri uçağın öğle saatlerine doğru Mandalay'daki bir çelik fabrikasının üzerine düştüğü bildirildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Kazanın nedeninin ise araştırıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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