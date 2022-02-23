Son dakika haberi: Mutlu Kaya'nın ablasını öldüren astsubay sevgiliye müebbet hapis

DİYARBAKIR'da, bir televizyon kanalında katıldığı ses yarışmasında adını duyuran ve erkek arkadaşı tarafından vurularak tekerlekli sandalyeye mahkum bırakılan Mutlu Kaya'nın ablası Dilek Kaya'yı (33) tabancayla ateş edip öldüren, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı astsubay üstçavuş Yusuf Çalışkan (31), 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

?Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 22 Mart 2020'de Mutlu Kaya'nın ablası Dilek Kaya, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı astsubay üstçavuş Yusuf Çalışkan tarafından silahla vurularak öldürüldü. Gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Yusuf Çalışkan için hazırlanan iddianamede, Dilek Kaya'yı tabancasıyla öldüren sanık hakkında 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, 'Sanık Yusuf Çalışkan'ın üzerine atılı maktul Dilek Kaya'ya yönelik 'kasten öldürme' suçunu işlediği sabit olmakla, eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 81/1 maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, sanığın güttüğü amaç ve saik, yer ve zaman, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, sanığın kastının yoğunluğu göz önüne alınarak müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına' karar verdi.