Son dakika haberi... Muş'ta tefeci operasyonu: 7 gözaltı

MUŞ'ta vatandaşlara faizli borç para verip, senet imzalatarak tefecilik yaptıkları ileri sürülen 7 kişi gözaltına alındı.

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nın istihbari çalışması il merkezi, Sungu beldesi ve Hasköy ilçelerinde vatandaşlara borç para verdikten sonra imzalattıkları senetleri icraya vererek tefecilik yapıldığı gerekçesiyle operasyon düzenlendi. Vatandaşların maaşlarına ve emekli ikramiyelerine el koyduran kişiler hakkında dün Muş ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon yapıldı. 7 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 1 adet 150 bin lira değerinde dolu senet, 260 adet boş senet, 8 adet alacak verecek defteri, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca şarjörü, 14 adet kuru sıkı tabanca fişeği ve 6 adet cep telefonu ele geçirildi. Muş'ta 42 mağdurun ifadesini alan jandarma, 7 şüpheliyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet AYDIN