Son dakika haberi: Murgul'daki selde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Murgul'daki selde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu

Son dakika haberi: Murgul'daki selde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu
Anadolu Ajansı / Yusuf Okur - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Artvin'in Murgul ilçesinde meydana gelen selde kaybolan Serdar Yiğit'in (40) cenazesi bulundu.

Artvin'in Murgul ilçesinde meydana gelen selde kaybolan Serdar Yiğit'in (40) cenazesi bulundu.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, 22 Temmuz'daki sağanağın ardından akıntıya kapılarak Murgul Çayı'na sürüklenen Yiğit'in cenazesi, kaybolduğu yerden yaklaşık 8 kilometre aşağıda bulundu.

Ekipler, Murgul Çayı'nın Civan köyü civarında bulunan Yiğit'in cansız bedenini sudan çıkarttı. Olay yerinde inceleme devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

Son Dakika! Artvin'deki selde kaybolan kamyon şoförü Serdar Yiğit'in cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika! Artvin'deki selde kaybolan kamyon şoförü Serdar Yiğit'in cansız bedenine ulaşıldı
Beklenen şiddetli yağışın ardından Arhavi ilçe merkezinde sokaklar yine göle döndü
Beklenen şiddetli yağışın ardından Arhavi ilçe merkezinde sokaklar yine göle döndü
Artvin'deki selde boğulmak üzere olan vatandaş son anda böyle kurtarıldı
Artvin'deki selde boğulmak üzere olan vatandaş son anda böyle kurtarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ersin Tatar Hulusi Akar Oğuzhan Asiltürk Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Buse Varol Fatma Girik Şeyma Subaşı
Spor Muslera Fatih Terim Hakan Reçber Sergen Yalçın Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Murgul'daki selde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 14:28:41. #1.14#

title