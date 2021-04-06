Son dakika haberi... Muğla'da otomobil ile tırın çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberi... Muğla'da otomobil ile tırın çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Muğla'da otomobil ile tırın çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika gündem haberine göre Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mehmet Dağlı (80) idaresindeki 48 HB 294 plakalı otomobil, Antalya-Fethiye kara yolu Urluca mevkisinde Onur Ç. yönetimindeki 48 AEY 134 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, sürücü Dağlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan otomobildeki Emine Dağlı ise ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır sürücüsü Onur Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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